Der Aktionstag: Der „Internationale Parking Day“ ist ein seit 2005 international jährlich begangener Aktionstag, an dem Innenstädte „re-urbanisiert“ werden sollen. Am dritten Freitag im September werden Parkplätze im öffentlichen Straßenraum modellhaft kurzfristig umgewidmet.

Die Erfolge: 2009 wurde der Times Square, der größte Verkehrsknoten in New York City, teilweise in eine Fußgängerzone umfunktioniert. Die als kurzfristige Aktion gedachte Initiative fand so viel Anklang, dass ein Teil des Times Square dauerhaft umgewandelt wurde.

Der Ursprung: Der Parking Day wurde 2005 von „Rebar“, einem kreativen Kollektiv aus San Francisco initiiert, informiert Pressesprecherin Elke Fleig aus dem Pfinztaler Rathaus. Seitdem beteiligen sich jedes Jahr in vielen Städten der Welt immer mehr Menschen an diesem Aktionstag.