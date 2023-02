Die Alpha-Krav-Maga-Trainerin bringt in ihre Kindersportschule in Berghausen dem Nachwuchs bei, sich selbst zu verteidigen. Trainiert wird mit Spaß und Musik.

„Was tun, wenn euch jemand auf dem Schulhof die Mütze vom Kopf ziehen will?“, fragt Kirstin Pujner in die Runde. „Dem Mützendieb kraftvoll die ausgestreckte Hand wegschlagen und mit ein paar Powerschlägen nachsetzen, sollte er nicht auf den lautstarken Ruf ,Lass das’ reagieren.“ Wie das funktioniert, demonstriert Pujner kraftvoll an ihrem Assistenten.

Die Alpha-Krav-Maga-Trainerin hat im vergangenen Oktober ihre Kindersportschule in Berghausen eröffnet. Die realitätsnahen Selbstverteidigungstechniken, die ohne Akrobatik auskommen und leicht zu erlernen sind, erfreuen sich so regen Zulaufs, dass sie jetzt einen weiteren Kurstag anbietet.

Die eigene Kraft bei flotter Musik entdecken und stärken

Die eigene Kraft zu entdecken und zu stärken, die Beweglichkeit zu verbessern und zu wissen, wie man sich handfest behaupten kann, wird in drei Altersgruppen von dreieinhalb bis 14 Jahren hautnah vermittelt. „Heißt es für die Minis im Sandkasten auf dem Spielplatz, sich gegen eine Schippe zu verteidigen, so wird diese bei den Grundschülern zum Stock oder bei Teenagern im schlimmsten Fall zum Messer“, erklärt die 24-jährige Trainerin zu den sich gleichenden Abwehrtechniken.

Es gelte, diese insbesondere unter Stressbedingungen einzuüben, denn nur was unter Stress eingeübt wurde, könne auch unter Stressbedingungen wieder abgerufen werden.

Beim Zirkeltraining zu flotter Musik einen Parcours-Lauf inklusive Hürden, Hüpfen und Kniebeugen zu absolvieren, treibt zusätzlich den Puls hoch. Dies macht Julius und Piet beim Training am meisten Spaß macht, auch wenn es zwischendrin heißt, einen Angreifer handfest aus dem Weg zu räumen.

Erfolgreich auf dem Schulhof erprobt

Und das ist Julius unlängst auch auf dem Schulhof gelungen, berichtet Rita Bergmann stolz. Ihr Sohn konnte sich gegen den Angriff zweier viel stärkerer Klassenkameraden wehren, die ihn zu Boden geworfen haben.

Der Neunjährige schaffte es mithilfe der Falltechnik, sich gleich in Abwehrposition zu bringen und den Angreifer gleichzeitig mit einen gut platzierten Fußstoß unterhalb des Knies auf Distanz zu halten, so dass dieser weggelaufen ist, berichtet die Mutter. Seither hat der Schüler seine Ruhe vor den Streithähnen.

Schon sein Vater habe als junger Mann die neuzeitliche Form der Selbstverteidigung trainiert und viel Spaß dabei gehabt, erklärt Bergmann, die das effiziente, strukturierte Training in kleinen Gruppen schätzt. Steffi Hirlinger freut sich, dass ihre Söhne Piet und Pepe so viel Spaß an der abwechslungsreichen, in Israel entwickelten Sportart haben, die das Selbstbewusstsein stärkt, da sie zuvor schon einiges ausprobiert hatten.

Viele Anfragen von Freunden

Ihre Mutter hatte einst zum Ziel, ihren Mädchen mehr Selbstsicherheit mit auf den Weg zu geben, erzählt Kirstin Pujner, die über die chinesische Kampfkunst Wing Chun zu Alpha Krav Maga gekommen ist. Die studierte Agrarwissenschaftlerin, die am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum in Durlach arbeitet, hat bei Alpha Master Paul Soos ihren Trainerschein erworben.

Dass sie, assistiert von der Grundschullehrerin und Kindertrainerin Meike Rösler, nun eine Kindersportschule im Nebenerwerb leitet, sei den vielen Anfragen von Freunden geschuldet, sagt sie.