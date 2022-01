Nach dem Brand einer Scheune in Pfinztal-Söllingen ist das Gebäude einsturzgefährdet. Umliegende Häuser blieben von den Flammen verschont, Verletzte gab es nicht. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.

In Pfinztal-Söllingen ist am Dienstagnachmittag eine Scheune niedergebrannt. Gegen 15.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand alarmiert, der in dem Gebäude hinter einem Wohnhaus ausgebrochen war.

Verletzte gab es ersten Informationen der Polizei zufolge nicht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf umliegende Gebäude übergriffen. Für den Einsatz in der Straße „Hinter der Kelter“ musste zwischenzeitlich auch die Hauptstraße in Söllingen gesperrt werden.

Die abgebrannte Scheune ist einsturzgefährdet. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Auch der entstandene Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.