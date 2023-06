Vier CDU-Ortsverbände in Pfinztal schließen sich zusammen

Bislang gab es in Pfinztal vier CDU-Ortsverbände. Das ändert sich jetzt: Die vier schließen sich zur CDU Pfinztal zusammen. Ortsteilidentität soll aber nicht verloren gehen.

Die CDU-Ortsverbände Söllingen, Berghausen, Wöschbach und Kleinsteinbach sind in wenigen Wochen Geschichte. Sie werden zum 31. Juli aufgelöst. Das freilich bedeutet nicht, dass es ab da dann keine CDU mehr in Pfinztal geben wird. Die CDU hat sich neu aufgestellt, und zwar als CDU Pfinztal.

Den Zusammenschluss regte der Gemeinderats-Fraktionsvorsitzende Markus Ringwald an. Die Zielsetzung hierbei: „Die vier Ortsverbände zu einer schlagkräftigen CDU Pfinztal zusammenzuführen. Die Kräfte zu bündeln.“ Insgesamt zählt der Gemeindeverband aktuell 110 Mitglieder.

Einstimmiges Votum für Zusammenschluss

Der Findungsprozess war nach Informationen dieser Zeitung von engagierten Diskussionen geprägt. Am Ende, so der Tenor einer entsprechenden Pressemitteilung, gab es ein einstimmiges Votum – und dies in allen vier Ortsverbänden – für den Zusammenschluss.

Doppelstrukturen, gerade in den kleinen Ortsverbänden, sind nicht mehr zeitgemäß. CDU Pfinztal, über den Zusammenschluss

„Doppelstrukturen, gerade in den kleinen Ortsverbänden, sind nicht mehr zeitgemäß. Wir werden mit einer gemeinsamen Vorstandsstruktur effizienter werden, zumal es immer schwieriger wird, ehrenamtliche Personen zu finden, die sich in ein Vorstandsamt einbringen“, tut die CDU Pfinztal kund.

Ortsteile sollen direkte Ansprechpartner bekommen

Direkte Ansprechpartner, sogenannte Ortsteilbeauftragte, soll es in den Ortsteilen geben, damit der „nahe Kontakt zu den Bürgern“ weiterhin bestehen bliebe – damit „kein Ortsteil seine Identität verliert“.

Nach dem Zusammenschluss wird sich vorerst an der Spitze der CDU Pfinztal nichts ändern. Was das angehe, sei keine gravierende Satzungsänderung vonnöten gewesen, da es ja den CDU-Gemeindeverband schon vorher gegeben habe, erklärt Ringwald.

Frank Hörter (Söllingen) bleibt der Gemeindeverbands-Vorsitzende und somit der Vorsitzende der CDU Pfinztal. Als Stellvertreter stehen ihm zur Seite Barbara Schaier (Kleinsteinbach), Gebhard Oberle (Wöschbach) und Markus Ringwald (Berghausen).

Dass der Zusammenschluss und die damit verbundene Auflösung der Ortsverbände just etwa ein Jahr vor den Kommunalwahlen 2024 vollzogen wurde, dürfte nicht zufällig geschehen sein. Als CDU Pfinztal, so eine Intention des Zusammenschlusses, ließe sich der Wahlkampf, vor allem auch durch ein geschlossenes Auftreten, besser organisieren.