In Folge drei der ARD-Sendung „Science for Future“ besucht der Influencer Jacob Beautemps vom Youtube-Kanal „Breaking Lab“ das Unternehmen Tecnaro, das seine Ursprünge in Pfinztal hat. Beautemps, der mehr als 520.000 Follower hat, will in dieser Episode klären, ob es möglich ist, die Welt vor der Verschmutzung durch Plastik zu retten.

Die Sendung wird an diesem Samstag um 16 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Am Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie in Pfinztal erforschten die beiden Wissenschaftler Jürgen Pfitzer und Helmut Nägele das sogenannte Lignin, einen Bestandteil von pflanzlichen Zellwänden, Abfallprodukt der Papierindustrie und noch dazu „flüssiges Holz“.

Sie erkannten, dass sich daraus eine biologisch abbaubare Alternative zu Plastik gewinnen lässt, und gründeten die Firma Tecnaro mit Sitz in Ilsfeld (Kreis Heilbronn). Heute beliefert Tecnaro über das Vertriebsnetz Albis Plastics GmbH andere Unternehmen mit seinem Plastikersatz. Daraus werden dann zum Beispiel technische Bauteile, Verpackungen oder Haushaltswaren hergestellt. Zu den Kunden gehören Global Player wie Porsche, Audi, Uhu und Gucci.

Laborversuche mit Mehlwürmern

Der Youtuber und Naturwissenschaftler Jacob Beautemps schaute sich das Unternehmen genauer an und führte ein Interview mit Geschäftsführer und Gründer Jürgen Pfitzer. Das Ziel des Influencers ist es, „Lösungen für einige der größten Herausforderungen unserer Zukunft“ zu finden – und Plastik ist nach Aussage von Beautemps „definitiv ein Teil davon“.

Neben den Tecnaro-Geschäftsführern sprach er außerdem mit der Meeresbiologin Julia Schnetzer, besuchte eine Sortieranlage für Leichtverpackungen und startete Laborversuche mit Mehlwürmern als Kunststofffresser, sowie Bakterien, die Kunststoff zersetzen können.

Die dritte Episode mit dem Titel „Müssen wir Recycling neu erfinden?“ zeigt seinen Versuch, der Welt die Probleme des Plastiks näherzubringen und seine Suche nach einer Alternative zu fossilen Kunststoffen.