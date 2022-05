So war der erste Tag

Hook Up Festival 2022: 10.000 Besucher feiern bei Kollegah, Katja Krasavice und Bonez MC

Nach drei Jahren Pause feiern Hip-Hop-Fans an diesem Wochenende zum ersten Mal wieder beim Hook Up Festival in Rheinstetten. Wie war die Stimmung und was sagen die Besucher über den ersten Tag?