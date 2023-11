Auf der Karlsruher Messe offerta informiert die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus darüber, was sich so alles zwischen Ettlingen und Dobel erkunden lässt. Dabei spielt auch eine eigens entwickelte App eine Rolle.

Das neue Format unter dem Banner der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus scheint bei der offerta zu funktionieren. So jedenfalls lautet eine erste Zwischenbilanz bei der Premiere des Messe-Auftritts unter dem Dach der Tourismusgemeinschaft. „In der Form, eben dass die Mitgliedsgemeinden von Albtal Plus an einem Stand vertreten sind, gab es dies noch nie“, resümierte bei einer kleinen Feierrunde am offerta-Stand von Albtal Plus (Messehalle 1, Stand B 38) der Ettlinger Oberbürgermeister Johannes Arnold.

Zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister und Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden, konnte der Ettlinger OB in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Tourismusgemeinschaft begrüßen.

Hierbei galt es, zwei kleine Jubiläen zu feiern: Seit etwas über zehn Jahren gibt es nun Albtal Plus und seit zehn Jahren das von der Gemeinschaft angebotene Geocaching. Auch für die nächsten fünf Jahre, so Arnold, sei die Finanzierung der Tourismusgemeinschaft gesichert.

Wir bespielen unterschiedliche Themenbereiche. Bettina Reitze-Lotz

Geschäftsführerin von Albtal Plus

Im Mittelpunkt des offerta-Auftritts, was bei einem Rundgang über den Stand schnell deutlich wird, steht eine Fülle an Informationen über touristische Angebote zwischen Ettlingen und Dobel. „Wir bespielen unterschiedliche Themenbereiche“, erläuterte Bettina Reitze-Lotz, Geschäftsführerin von Albtal Plus. Es gehe unter anderem um die Themen Erleben, Kultur, Wohlfühlen und Genuss.

Ein eigener Themenschwerpunkt über die komplette Dauer der neuntägigen offerta fällt Ettlingen zu. Dazu gehört auch ein neues Angebot, das die Große Kreisstadt individuell, mittels einer Mischung aus „analogem und digitalem Erkunden“ erlebbar machen soll. Selbstgeführte Audiotouren sollen den historischen Rundgang ermöglichen.

„Die Audiotour besteht derzeit aus 25 Stationen, die allein oder individuell in Gruppen erkundet werden können“, erklärt Melanie Mundle, Leiterin der Ettlinger Tourismus-Info. Die dafür notwendige, kostenlos App kann über einen App-Store aufs Handy oder aufs iPad geladen werden.

Die App entwickelte das Unternehmen „guidable“. Ihren Sitz hat die IT-Plattform für Stadtführungen via App zwar in Berlin, ihr Geschäftsführer Stefan Wörner kommt aber aus Ettlingen. „Allein schon deswegen“, so Wörner im Gespräch mit dieser Redaktion, „hat es sich angeboten, auch für Ettlingen diese App zu entwickeln“. Die ist übrigens ausbaufähig und kann je nach Bedarf und Ideen erweitert werden.

Auch künftig gemeinsamer offerta-Auftritt

Gleiches sollte für den offerta-Auftritt von Albtal Plus gelten. „Wir stehen erst am Anfang damit“, meinten Arnold und Reitze-Lotz einhellig. Was heißen mag: Die Standkonzeption und einzelne Elemente können mit Blick auf eine offerta-Teilnahme in den kommenden Jahren ausgebaut und modifiziert werden. Von der Grundkonzeption sind die Albtal-Plus-Verantwortlichen jedenfalls überzeugt – davon, dass der gemeinsame Auftritt unter dem Dach der Tourismusgemeinschaft Zukunft hat.