Peta zeigt Gaststättenbetreiber an

Sollten Froschschenkel auf der Speisekarte eines Rheinstettener Restaurants verboten werden?

Die Tierrechtsorganisation Peta zeigt eine Gaststätte in Rheinstetten wegen „Verdachts auf Beihilfe zur quälerischen Tiermisshandlung“ an. Es ist nicht der erste Fall in der Region.