Tauschen und Spenden: Babyhilfe der Caritas ist jetzt auch in Rheinstetten aktiv

Baby- und Kinderkleidung zu kaufen oder zu verkaufen, kostet Zeit und Geld. Die Babyhilfe der Caritas will Eltern beides sparen: Jetzt können Eltern auch in Rheinstetten Kleidung, Spielsachen oder Kinderwagen tauschen oder spenden.

Die Babyhilfe der Caritas ist jetzt auch in Rheinstetten angekommen. In dem kleinen Ladengeschäft „CariEcke“ in der Rastatter Straße 18 in Mörsch gibt es seit Juni Kleidung in den Größen 50 bis 122, Spielsachen, Kinderwagen und anderes Zubehör rund um den Nachwuchs. „Starthilfe für Baby & Kleinkind“ heißt der Schriftzug außen am Fenster des ehemaligen Textilgeschäfts, hinter der Scheibe stapeln sich T-Shirts, Bodys, Jacken und Hosen in alle Farben.

Das Projekt, welches in Ettlingen bereits seit mehr als 30 Jahren etabliert ist, soll nun auch in Rheinstetten Anlaufpunkt für Eltern sein, die entweder zu wenig Geld oder beispielsweise als Alleinerziehende zu wenig Zeit haben, um in den Neukauf oder Verkauf von Kindersachen zu investieren. Sieben Ehrenamtliche kümmern sich derzeit um die Organisation.

Immer montags von 10 bis 17 Uhr ist die „CariEcke“ geöffnet, die sich, so steht es im Konzept, als „Schenk- und Tauschladen“ versteht.