Cluizel und Gummibärchen

Beim „Zuckerbecker“ am Karlsruher Werderplatz gibt es Schokolade und Tee

Im „Zuckerbecker“ am Werderplatz in Karlsruhe verkauft Inhaber Axel Becker Schokolade, Süßwaren und Tee. So sieht es in seinem Laden aus.