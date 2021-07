Bald soll auf jedem Neubau in Baden-Württemberg eine Solaranlage Pflicht werden. Doch das lohnt sich nicht überall. Und schon jetzt gibt es Gemeinden, in denen die Bürger mehr Strom produzieren, als sie verbrauchen.

Lagerhallen, Bürogebäude, Parkhäuser: Schon ab kommendem Jahr sind für Neubauten Fotovoltaik-Anlagen in Baden-Württemberg vorgeschrieben. Auf den Dachflächen soll nach dem Willen der Regierungskoalition von Grünen und CDU umweltfreundlicher Solarstrom erzeugt werden.

Ab Mai 2022 soll diese Solarpflicht auch auf Wohngebäude ausgedehnt werden. Das sieht das neue Klimaschutzkonzept der Landesregierung vor. Ein Plan, der auf Kritik stößt - schließlich sollen Häuslebauer die Kosten dafür selbst tragen. Die Immobilienwirtschaft ist in Alarmstimmung, Mietervereine fürchten weiter steigende Mieten.

Hinzu kommt: Schon heute gibt es eine zunehmende Zahl von Gemeinden, in denen die Bürger mehr Strom mit ihren Dächern produzieren, als sie rechnerisch verbrauchen. In mehr als jeder zehnten Gemeinde in Baden-Württemberg ist das der Fall, wie eine BNN-Auswertung von Daten der Stromnetzbetreiber zeigt. Der Solaranlagen-Boom während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.