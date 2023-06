Was haben die Entwicklung unserer Sprache und Stimme mit dem Weltfrieden zu tun? Bettina Doll, Leiterin der Karlsruher privaten mobilen Stimmheilpraxis PERSON UND STIMME, gibt darauf eine interessante Antwort. Mehr als in der klassischen Logopädie, steht bei ihrer Arbeit mit Klient*innen seit jeher der Zusammenhang zwischen gesunder Stimme, Sprache und Stimmigkeit im Fokus.

Weil die eigene Stimme analog einem klanglichen Fingerabdruck immer auch ein Spiegel der Seele ist, bilden PERSON UND STIMME eine natürliche EINHEIT.

Stimme und Sprache, Klang und Kommunikation sind weitaus mehr als zu beübende Funktionen. Sie sind unser Leben lang DIE Basis für unser Miteinander. Ihre darin freiwerdende Kraft ganzheitlich erfahrbar werden zu lassen, ist das A und O meines Wirkens mit In-kontakter Kommunikation. Bettina Doll

Kommunikationsexpertin

Entsprechend gilt: Je mehr eine Person (von lat. persono = ich töne hindurch) mit sich selbst und somit gewissermaßen auch „mit Gott und der Welt“ wieder in EINKLANG kommt, desto mehr stimmt auch die eigene Stimme wieder. Diese Stimmigkeit senden PERSON UND STIMME ebenso insgesamt nach außen hin aus.

Kraftvolle Worte und Formulierungen

„Mehr als wir vom Verstand her „denken“, so Bettina Doll, „erschafft ein inneres In-Frieden-Kommen, wie es gerade in Kontakt zur eigenen Stimme und Sprache geschehen kann, auch den Frieden in der Welt maßgeblich mit. Denn das, was wir aussenden, zum Beispiel auch in Form von kraftvollen Worten und Formulierungen, kommt stets in Resonanz zu uns zurück.“

„Innerer wie äußerer Frieden, im Kleinen wie im Großen, entstehen in diesem Sinne also, wenn in erster Linie WIR SELBST uns auf die Ebene und Frequenz von Frieden begeben.“

Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mahatma Gandhi

„Diese Form von Kommunikation umfasst auf übergeordneter Ebene auch den feingeistigen Kontakt zu unseren Mitgeschöpfen, den Tieren und Pflanzen, sowie zu Mutter Erde selbst. Denn Frieden kann einzig entstehen, wenn auch diese bewusst-lebendig miteinbezogen werden.“

In Zeiten digitaler Medien steht insgesamt ganz bewusst der echte, persönliche Kontakt im Zentrum, über den zum Beispiel Stimmungen fühlbar sind. Diese zu erkennen und entsprechend zu transformieren, kann im Sinne von friedlichen Lösungen sehr wichtig sein.

Zum Beispiel können uns dabei die uns nur vermeintlich von der LIEBE und somit ebenso UNS nur vermeintlich voneinander „trennenden“ Emotionen wie zum Beispiel „Angst“, „Enttäuschung“, „Verletzung“ oder „Wut“ bewusst werden und direkt an die LIEBE SELBST zur Heilung übergeben werden. Warum, wird in folgendem Video erklärt:

Stimmig und friedvoll kommunizieren

Über die eigentliche Stimm- und Sprachheilarbeit hinaus, stellt In-kontakte Kommunikation als FRIEDENSKOMMUNIKATION mittlerweile die Erweiterung des Wirkens von Bettina Doll dar. „Kommunikation umfasst einfach mehr als die Bildung von Sprache in unseren Sprachzentren, die auf unserer linken, analytischen Gehirnhälfte lokalisiert sind.“

„In Kontakt zu Frieden auf Herzensebene kommen wir in erster Linie über unsere rechte Gehirnhälfte, auf der zum Beispiel Klang und Intuition verarbeitet werden.“

Um stimmig und somit friedvoll zu kommunizieren, sind beide Qualitäten wesentlich, die analytische und die intuitive, in ihrer ursprünglichen EINHEIT: als Grundlage für jedwedes MIT-EIN-ANDER, beruflich wie privat.

Die eigene STIMME zu entwickeln heißt, UNS SELBST in unserem ganzen Spektrum ebenso wie in unserer Einfachheit zu erfahren, zu erkennen und zu leben: beruflich, zwischenmenschlich, in Liebe. Bettina Doll

Kommunikationsexpertin

Diese ermöglicht insbesondere auch eine Form der Zusammenarbeit, wie wir sie gerade in Hinblick auf zukunftsweisende, innovative Projekte für das – im weitesten Sinne – Weltklima ganz generell brauchen. Mit Menschen in Kontakt zum eigenen Herzen Friedensgespräche zu führen, ist daher das neue Angebot von Bettina Doll.

Ein zukunftsträchtiges Angebot

Es richtet sich sowohl an Einzelpersonen oder auch Paare, die mit sich und/oder anderen in Frieden kommen möchten, als auch an Teams in zum Beispiel Firmen oder Organisationen, denen ein stimmiger, friedvoller Umgang miteinander wichtig ist und die in diesem Sinne insgesamt wirklich Zukunftsträchtiges aussenden und somit miterschaffen möchten.