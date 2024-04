Auftakt mit Heimwettkampf

Zurück nach 30 Jahren Abstinenz: Judokas des Budo-Clubs Karlsruhe kämpfen wieder in Erster Bundesliga

An diesem Samstag geht es auf der Judo-Matte wieder zur Sache. Die Männer des Budo-Clubs Karlsruhe sind zurück in der Eliteklasse. Weil auch die Frauen weiter erstklassig kämpfen, steht eine historische Saison an.