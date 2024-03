30.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit

„Der Turm war und ist sicher“: Plan für Wiedereröffnung des Brettener Pfeiferturms steht

Nach mehr als vier Jahren Zwangspause sollen tatsächlich wieder Besucher in den Pfeiferturm in Bretten gehen dürfen. Was ist bis dahin noch zu tun? Und was kritisiert Alt-OB Paul-Metzger?