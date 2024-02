Einsatz seit mehr als 20 Jahren

Nach BNN-Artikel über den 100. Besuch einer Brettenerin in der Ukraine melden sich zahlreiche Hilfswillige

Etliche Menschen melden sich bei Johanna Kreppein, als sie über den Einsatz der Brettenerin in der Ukraine lesen. Auch in der Redaktion rufen Spendenwillige an. Hier kommen die Kontaktdaten zu Johanna Kreppein.