Konkurrenz zur Tankstelle?

Neuer Automaten-Kiosk in Bretten ist rund um die Uhr geöffnet

Das Automatenkaufhaus in der Pforzheimer Straße in Bretten ist 24 Stunden am Tag offen. Das bunte Angebot an Getränken und Knabbereien soll vor allem Jugendliche anziehen.