Harald Kille zeigt die Werke in seinem Atelier in der Haustraße 3/1 in Oberderdingen. Die Vernissage ist am Freitag, 25. August, ab 19 Uhr. Seine Bilder sind am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August, zu sehen. Uhrzeit nach Absprache unter Telefon (01 52) 24 82 50 78.