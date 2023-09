Kleiner Brand nach Großbrand im Juli

Es brennt erneut in einer Recyclingfirma in Oberderdingen-Flehingen

In einer Recyclinganlage in Oberderdingen-Flehingen hat es am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr gebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, entwickelte sich Rauch in einem kleinen Haufen mit Elektroschrott neben einem Container.