Corona-Krise, Herbst-Lockdown und kein Ende in Sicht. Was tun mit all der Zeit, die man notgedrungen mehr oder weniger zuhause im trauten Heim verbringen muss? Das fragt sich manch einer, der seinem Hobby nicht mehr nachgehen kann, denn auch das beste Radioprogramm wird irgendwann langweilig. Andere wiederum entwickeln ganz besondere Ideen und machen aus der Not eine Tugend: „Kochen steht seit geraumer Zeit hoch im Trend“, bestätigt Verkäuferin Nina Müller aus Bretten.

Auch die Verlage reagieren, in jüngster Zeit erschienen zahlreiche hochwertige Titel, eine schier riesige Auswahl an Kochbüchern offeriert die Brettener Buchhandlung Osiander. Die vegetarische, naturbasierte Küche liegt laut Filialleiterin Isabelle Isermeyer dabei voll im Trend.