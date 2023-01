Regional-Express hält künftig morgens doch in Bretten-Bauerbach

Das ganz frühe Aufstehen hat ein Ende: Schüler aus Bretten-Bauerbach können demnächst die Bahn um 6.45 Uhr nehmen. Auch für Schüler, die erst zur zweiten Stunde Unterricht haben, kündigt der KVV eine Lösung an.

Kinder aus Bauerbach, die in Oberderdingen zur Schule gehen, müssen demnächst nicht mehr ganz so früh aus dem Haus: Ab Montag, 6. Februar, hält der Regional-Express Richtung Oberderdingen um 6.45 Uhr in Bauerbach.

Auch für Schüler, die zur zweiten Stunde Unterricht haben, kündigt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) zeitgleich eine Lösung an. Demnach bringt die Schüler ein zusätzlicher Kleinbus zur Leopold-Feigenbutz-Realschule (LFR). Ein Bus der Firma Wöhrle Reisen holt diese Schüler um 7.58 Uhr an der Haltestelle Bauerbach Schule ab, teilte der KVV mit.

Aktuell nehmen Schüler den Zug um 6.30 Uhr

Seit Mitte Dezember gilt der Winterfahrplan der Deutschen Bahn (DB). Dieser verändert unter anderem den Zugverkehr zwischen Karlsruhe, Bretten und Heilbronn. Laut KVV bringt das wesentliche Verbesserungen für viele Reisende. Aus Bauerbach allerdings kam ein großer Aufschrei, weil dort seither weniger Bahnen halten.

Insbesondere für Schüler der LFR hat der Winterfahrplan den Nachteil, dass sie aktuell den Zug um 6.30 Uhr nehmen müssen, um pünktlich zur ersten Stunde im Unterricht zu sitzen.

LFR-Rektor zeigt sich erleichtert über die Lösung

LFR-Rektor Gregor Svoboda ist nach eigenen Worten sehr erleichtert darüber, dass sich das nun ändert. „Das ist sehr, sehr wertvoll“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Er gehe davon aus, dass das Problem damit beseitigt ist – wenngleich sich das in der Realität natürlich erst noch beweisen müsse.

Nach Angaben des KVV hat das Land Baden-Württemberg die Bahngesellschaften beauftragt, eine Lösung auszuarbeiten. Die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg habe gemeinsam mit dem KVV und der DB Regio das Angebot für Bauerbach optimiert, heißt es.