Dekanat Bretten-Bruchsal sammelt für Schulprojekt in Indien

Wie gibt man Kindern in Indien eine Zukunft und Hilfe zur Selbsthilfe? Wie stoppt man Kinderarbeit und lässt ihnen eine Schulbildung angedeihen? Ein Mann ließ dieser Gedanke nicht wieder los. So gründete sich 2005 der Verein XertifiX Sozialprojekt unter der Federführung des evangelischen Theologen Benjamin Pütter.

Pütter kämpft für eine Verbesserung der gesamten Lebensbedingungen. Pütter weiß: eine gute Zukunft für Kinder und Jugendliche erreicht man nur durch faire Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung der Eltern. Und damit einher geht eine gute Schulausbildung.

Dekanin Ulrike Trautz aus Bretten unterstützt Aktion

„Kinder in Indien arbeiten unter ausbeuterischen Bedingungen in Steinbrüchen“, berichtet der Theologe. „Und die Hälfte aller Grabsteine, die in Deutschland verbaut werden, kommen aus eben diesen Abbaugebieten. Unsere Organisation will diesen Zustand ändern und den Kindern durch Schulbildung eine bessere Zukunft ermöglichen. Wir arbeiten mit Lehrern vor Ort zusammen und verfolgen, wie Bildung die Lebensumstände positiv verändert. 5.000 Euro im Jahr reichen aus für den Kauf von Büchern, Heften und die Vergütung der Pädagogen“, so Pütter.

„Diese schrecklichen Lebensumstände hat die Konfirmanden sehr bewegt“, sagt Pfarrerin Julia Berggötz aus Sulzfeld. So beschlossen die jungen Christen, Gelder zu sammeln. Unterstützt wurden sie dabei von Dekanin Ulrike Trautz aus Bretten und Pfarrerin Susanne Knoch aus der Kirchengemeinde Sprantal-Ruit.

Konfirmanden tragen Idee in ihre Schulen

Die Konfirmanden trugen diese Idee in ihre Schulen und wirkten so als Multiplikatoren. Weitere Gelder kamen durch die vielen Spenden der Mitglieder aus den insgesamt 30 evangelischen Gemeinden des Kirchenbezirks Bretten-Bruchsal zusammen und wurden an Pütter übergeben.

„Über ein Crowdfunding eines Geldinstituts aus Bretten erhöhte sich die Spendensumme nochmals“, erzählt Trautz. Und so kamen rund 18.000 Euro zusammen und flossen in das Schulzentrum Sodoki Dhani im nordwestindischen Bundesstaat Rajasthan. „Es ist wichtig, sich über die Herkunft von Waren zu informieren und somit einen Beitrag für mehr Fairness zu leisten“, appelliert Pütter.