Klage aus Bretten

Sperren verhindern gekippte Fenster in Flüchtlingsunterkunft in Gondelsheim

In mehreren Unterkünften im Landkreis Karlsruhe kämpft das Landratsamt genauso mit Zerstörung und Vermüllung in Flüchtlingsunterkünften wie die Stadt Bretten. In kleineren Einheiten in Bretten und Gondelsheim läuft es dagegen besser.