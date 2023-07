Sulzfeld verwandelt die Rathauswiese in ein Kinderparadies. Beim Internationalen Kinderfeste begegnen sich unterschiedliche Kulturen.

Es ist eines der größten Kinderfeste in der Region: Zum 20. Mal ging das Internationale Kinderfest der Gemeinde Sulzfest auf der Rathauswiese über die Bühne. Die Sulzfelder Bürgermeisterin Sarina Pfründer hieß alle Kinder und Eltern herzlich willkommen: „Das internationale Kinderfest ist das schönste Familienfest, das wir hier in Sulzfeld zu bieten haben. Ich bin heute zum 13. Mal dabei und freue mich jedes Jahr hier zu sein. Ich wünsche allen Familien ganz viel Spaß heute“.

Gemeinsames Fest der Kulturen

Das Kinderfest geht zurück auf die langjährige Gemeindemitarbeiterin Roswitha Eichner, die sich dieses Kinderfest ausgedacht hat. Es gibt viele Kinder aus verschiedenen Nationen in Sulzfeld. So sollen bei diesem gemeinsamen Fest alle Kulturen zusammenkommen: „Gemeinsam singen, spielen und lachen stärkt den Zusammenhalt. Ich bin mir sicher, dieses Konzept ist nach 20 Jahren aufgegangen. Inzwischen gibt es nämlich eine gute Integration in Sulzfeld“, erklärt die Bürgermeisterin weiter.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrerin Julia Berggötz von der evangelischen Kirche und Gemeindereferentin Kerstin Käser von der katholischen Kirche ging das umfangreiche Kinderprogramm auch schon los.

Breit gestreutes Programm

Im breit gestreuten Programm präsentierten verschiedene Musikschulen, Jugendkapellen und Jugendtanzgruppen ihre eingeübten Stücke. Auf der Bühne wurden neben dem musikalischen Programm auch eine kleine Zaubershow geboten.

Den Start machten die Ravensburglerchen des AGV Sulzfeld mit einem Mitmach-Musical. Anschließend spielten die Kinder der Musikschule Eppingen diverse Lieder. Auch die Jugendkapelle der Feuerwehr Eppingen mit dem passenden Namen „Brandstifter“ sorgte für viel Freude. Am Nachmittag schwang die Jugendtanzgruppe „Lieblingsteam“ des TV Sulzfeld das Tanzbein.

Bungee-Trampolin und Spielparcours gefragt

Das Team der Kinder- und Jugendförderung (KiJu) Sulzfeld kümmerte sich um ein vielfältiges und internationales Essensangebot, die Landfrauen boten Kaffee, Kuchen und zur Abkühlung auch Eiskaffee an. Beim Flohmarkt konnte das ein oder andere Schnäppchen ergattert werden. Die großen Höhepunkte für die Kinder waren das große Bungee-Trampolin sowie der Spielparcours der Jugendfeuerwehr. Die rollende Kinderturnwelt der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg wurde allerdings aus dem Programm genommen: „Beim Aufbau der Kinderturnwelt haben wir gemerkt, dass die Matten durch die Sonne zu heiß wurden, die Kinder hätten sich sonst daran verbrannt. Deshalb ist das Programm etwas anders als geplant“, erklärt Sarina Pfründer.

Weitere Publikumsmagnete auf dem Kinderfest waren die Ballonmodellage, ein Popcornwagen des Fördervereins der Blanc-und-Fischer Schule, ein Buchstand zur Vorstellung eines Kinderbuches und eine Spielecke für die Kleinsten. Die Siegerehrung des Entenschwimmwettbewerbes auf der Bühne rundete den gelungenen Erlebnistag ab.

Das internationale Kinderfest bot für Kinder, Eltern und Familienangehörige einen abwechslungsreichen Sonntag voller Spiel und Spaß. Das kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an: „Ich bin das zweite Mal hier und meine Kinder hatten heute auch einen Auftritt und die haben sich auch sehr gefreut. Ich finde es schön, dass sich die Gemeinde und der Kindergarten so ein großes Programm einfallen lassen hat, da ist für jeden was dabei“, schwärmt die Mutter Tamara Barth aus Sulzfeld.