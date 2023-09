Zirkus Edmund Kaiser kommt im September nach Bretten

Die Vorstellungen des Zirkus Edmund Kaiser sind werktags um 16 Uhr, samstags um 16 und 19 Uhr und sonntags um 14 Uhr. Am Dienstag, 3. Oktober, spielt der Zirkus nur um 14 Uhr. Am Montag, 25. September, und Dienstag, 26. September, sind Ruhetage. Donnerstags zahlen Kinder auf allen Plätzen 8 Euro. Am Samstag kostet jedes Ticket 10 Euro und sonntags zahlen Erwachsene denselben Preis wie Kinder.

Informationen und Tickethotline unter Telefon (01 78) 3 63 72 64. Vorverkauf ab dem 22. September täglich von 11 bis 12 Uhr an den Zirkuskassen.