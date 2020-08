Kind in Wohnung gelockt

9-Jährige befreit sich aus fremder Wohnung in Bruchsal

Ein Mädchen war am Mittwoch in ein bedrohliche Lage geraten, als sie einem Mann von der Straße in seine Wohnung gefolgt war. Nach Angaben der Polizei hatte er sich dort der 9-jährigen mit sexuellem Hintergrund angenähert.