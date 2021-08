Auf der Autobahn-Raststätte Bruchsal herrscht zu Ferienzeiten ein emsiger Betrieb

Während die einen in die Ferien starten, sind die anderen schon wieder auf dem Rückweg. Manche sind wegen der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Kopf in der Heimat geblieben.

Ein paar Kilometer südlich des Walldorfer Kreuzes wird es mal wieder zäh. Stoßstange an Stoßstange trottet die Blechkarawane an diesem Wochenende ihres Weges. Es ist Urlaubszeit, in Baden-Württemberg und Bayern sind nun Sommerferien.

Die einen zieht es in die Ferne, die anderen treten schon wieder den Weg nach Hause an. An der Autobahnraststätte Bruchsal-Ost ist das Reisevolk bunt gemischt.

Für viele ist es nach Beginn der Corona-Pandemie wieder die erste längere Autofahrt.