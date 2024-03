Anzeige

Eintauchen in die Entspannung: Willkommen im SaSch! in Bruchsal

Ein Element, viele Möglichkeiten: Das Hallenbad SaSch! in Bruchsal ist immer einen Besuch wert. Denn dort gibt es sowohl Nervenkitzel am Sprungturm als auch absolute Erholung in der Sauna.