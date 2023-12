Experte aus Hambrücken gibt Brandschutztipps zur Weihnachtszeit

Weihnachtliches Kerzenlicht – ob am Adventskranz oder am Christbaum – ist schön anzusehen, aber nicht ganz ungefährlich.

Der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hambrücken, Christian Kretzler erklärt, wie man das Brandrisiko zur Weihnachtszeit kleinhalten kann.

Gefährlich wird es dann, wenn man echte Kerzen benutzt und leicht entflammbare Deko wie Stroh-, Papiersterne oder Lametta verwendet. Auch wenn der Baum zu nah an Vorhängen, Tapeten oder anderen brennbaren Materialien steht, kann es gefährlich werden. Laut Statistik kommt es in Deutschland alljährlich in der Weihnachtszeit zu rund 15.000 Zimmerbränden. Vor allem trockene Zweige oder Kränze wirken dabei oft als Brandbeschleuniger.

Kretzler

Kerzen auf keinen Fall unbeaufsichtigt lassen. Auch Kinder und Haustiere sollten sich nicht allein in einem Raum mit brennenden Kerzen aufhalten. Etwas besser sind sogenannte Sicherheitskerzen, bei denen die Flamme im unteren Bereich automatisch erlischt. Im Idealfall am besten ganz auf LED-Lichter am Baum umsteigen. Ein Eimer Wasser, noch besser ein Feuerlöscher, in der Nähe zum Weihnachtsbaum kann im Ernstfall Schlimmeres verhindern.