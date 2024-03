Nach dem Mitgliedertreffen steuern die Verantwortlichen den eingetragenen Verein wieder in ruhigere Fahrwasser. Schriftführer Dieter Ratzel berichtet, was geplant ist.

Ratzel: Bei der vorgezogenen Generalversammlung, zu deren Einberufung die Vorstandschaft auf Antrag von mehr als zehn Prozent der Mitglieder aufgefordert wurde, waren 139 von 450 geladenen Mitgliedern in das Alex-Huber-Forum gekommen. Bei den Neuwahlen trat die alte Vorstandschaft zur Wiederwahl an. Die Mannschaft um den ersten Vorsitzenden Josef Prohart wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt. Mit Sascha Huber wurde ein Beisitzer neu gewählt.

Ratzel

Ratzel: Seit fast 60 Jahren ist der Tierpark ein Besuchermagnet für Jung und Alt. Viele Besucher aus Forst kommen täglich. Aber auch aus der gesamten Region kommen Ausflügler zu uns, um das großzügige Freizeitangebot an der Kronauer Allee zu erleben. Gerade jetzt im Frühjahr gibt es wieder viel Nachwuchs in den Gehegen. Auch die Störche fühlen sich in der Region wohl, was man an den über 40 Nestern erkennen kann. Was von den Besuchern immer gelobt wird, sind die sauberen Gehege und die gepflasterten Wege.