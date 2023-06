Vollsperrung: Busunfall bei Forster Autobahn-Auffahrt

Ein Großaufgebot von Rettungskräften war am Montagnachmittag im Einsatz. Ein Bus und ein Kleintransporter sind bei der Forster Autobahn-Auffahrt zusammengestoßen.

Gegen 13.30 Uhr wurde der Verkehrsunfall auf der Landesstraße 556 gemeldet. Darin verwickelt waren ein Kleintransporter und ein Bus, der den ersten Angaben nach mit Schülern besetzt gewesen sein soll. Die Straße wurde voll gesperrt. Gegen 15 Uhr lief der Einsatz noch.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Autobahn-Auffahrt am Forster Ortsausgang. Wie es zur Kolission gekommen ist, war zunächst unklar. Der Fahrer des Kleintransporters wurde bei der Kollision schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei Personen im Bus wurden ebenfalls verletzt, so die Polizei auf Anfrage.

Der Artikel wird aktualisiert.