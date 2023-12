Sanierung in der Innenstadt

Da brauchten Kranführer und Steinmetze gute Nerven: Am Kran ist am Freitagmittag ein erstes Stück des Bruchsaler Marktbrunnens an seinen eigentlichen Platz zurück geschwebt.

Wegen der Sanierung des beliebten Brunnens auf dem Rathausplatz hatten Steinmetze Teile abgebaut und in ihrem Mannheimer Betrieb gereinigt und aufgebessert. Jetzt kehrt als Erstes das Mittelstück zurück, wie Frank Pukall von der zuständigen Firma Hanbuch erklärte.

Kran musste durch die Rathauspassage

Die Bedingungen waren schwierig: Nicht nur das nasskalte Winterwetter und Stau auf der Autobahn bereitete den Handwerkern Probleme, auch der Aufbau von „Brusl leuchtet“ schränkte die Arbeiten auf dem Platz ein. Rückwärts durch die Rathauspassage, vorbei an Modegeschäft und Drogeriemarkt, bahnte sich der Autokran seinen Weg zum Marktbrunnen.

Vor gut vier Wochen hatte die Stadtverwaltung überraschend mitgeteilt, dass der Marktbrunnen eine Generalsanierung bekommt. Wegen einer defekten Bodenleuchte leckte das Brunnenbecken, Wasser war schon lange keins mehr im Becken.

Wasserspeier werden ersetzt

Jetzt läuft die Sanierung des Brunnens. Die Brunnenstrahler haben die Handwerker ausgebaut und deren Löcher verschlossen, außerdem ist die Wasserinstallation repariert. Die Wasserspeier, die den Brunnen zieren, werden nachgegossen.