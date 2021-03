An einer Hochbegabtenschule ist er unterfordert, mit zwölf Jahren wird er an einer New Yorker Universität aufgenommen. Shahab Gharib, der vor zehn Jahren mit seiner Familie aus Bruchsal auswanderte, sorgt in den USA für Staunen.

Fast zehn Jahre ist es her, dass Bardia, Amorita und Shahab Gharib aus Bruchsal in die USA ausgewandert sind. Als Gründer des Pugilist Boxing Gym Bruchsal hatte Bardia in Florida zunächst eine Zweigstelle in Miami gegründet, wurde dort heimisch. „Gerade hatte ich endlich einen Bibliotheksanbau an unser Haus in Hollywood beendet und dachte, ich käme nun zur Ruhe – doch Pustekuchen“, erinnert sich Bardia.

Im letzten August zogen sie schließlich nach New York, weil Shahab das Abitur gemacht hatte – mit zwölf Jahren. „Shahab war so unterfordert an seiner Hochbegabtenschule, dass er so lange bettelte und nervte, bis ich das Landesschulamt überzeugen konnte, ihm Zugang zu höheren Klassen zu erlauben. Das war im Januar 2020, er war technisch gesehen Sechstklässler.“

Ein halbes Jahr wie im Schnellvorlauf