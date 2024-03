Heidelsheimer Fotofreunde laden zu 23. Ausstellung ihrer Bilder ein

Die 23. Fotoausstellung der Fotofreunde in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Merianstraße 2 in Bruchsal-Heidelsheim ist wie folgt geöffnet: am 28. März von 16 bis 19 Uhr, am 30. und 31. März sowie am 1. und 6. April jeweils von 11 bis 19 Uhr und am 7. April von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist gratis.