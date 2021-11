Impfstützpunkt Bruchsal

Manche hoffen in Bruchsal auch ohne Termin auf die Spritze

Zum zweiten Mal wird im Bruchsaler Sportzentrum sonntags geimpft. 200 Impfdosen wurden angeboten an Menschen mit Termin. Die Verantwortlichen arbeiten derweil am Ausbau des Impfstützpunktes. Und die Bruchsaler OB appelliert an die niedergelassenen Ärzte.