Suche nach perfektem Outfit

In Bruchsal sind für den Abiball vor allem glamouröse und körperbetonte Abendkleider gefragt

Die Abiturienten in Bruchsal und Umgebung fiebern dem Abiball entgegen. Dabei beschäftigt sie vor allem die Frage: Was ziehe ich an? In den Modegeschäften in Bruchsal weiß man Rat. Zur Inspiration gibt es sogar eine Modenschau.