Einsätze sind oft unberechenbar

Ionen-Akkus als tickende Zeitbomben: So birgt ein Bruchsaler Unternehmen Elektrofahrzeuge

Das Abschleppunternehmen Auto Böhler in Bruchsal ist bei Unfällen zur Stelle, bei denen Elektrofahrzeuge beteiligt sind. Was sie dabei alles beachten müssen und was schiefgehen könnte.