Barbara-Apotheke in Karlsdorf-Neuthard sucht einen Nachfolger

Vor gerade mal eineinhalb Jahre hatte die Barbara-Apotheke in Neuthard nach längerer Pause wieder eröffnet. Nun wird erneut eine Apothekerin oder ein Apotheker gesucht.

Inhaberin verändert sich beruflich in die Pfalz

Die Gemeinde hat am 26. März per Gewerbeabmeldung erfahren, dass die Apotheke in Neuthard zum Monatsende geschlossen wird. Die Inhaberin möchte sich wohl beruflich in die Pfalz verändern, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus.

Man wolle sich um eine Nachfolgeregelung mit bemühen, auch wenn die Gemeinde darauf letztlich nur einen sehr begrenzten Einfluss habe, heißt es weiter.