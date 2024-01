Normalerweise leiht man in einer Bibliothek Bücher aus. In Karlsdorf-Neuthard geht man andere Wege. Auch speziell zur närrischen Jahreszeit.

Fastnachtliche Vorfreude war am Samstag in der Bibliothek am Mühlenplatz in Karlsdorf-Neuthard spürbar. Es wurde gescherzt und gelacht, miteinander ausgetauscht. Nach Herzenslust aus- und anprobiert und ein Schnäppchen nach dem anderen gemacht.

Grund war die „Tauschbar“, ein Flohmarkt für Fastnachtsartikel, den Leiterin Jutta Walde und ihr Team passend zur Jahreszeit initiiert hatte.

Schon vor der Türenöffnung standen etliche Interessierte trotz der sehr frischen Temperaturen an, um als eine der ersten noch die volle Auswahl zu haben. Und die war reichlich geboten, stellten doch nicht nur Privatpersonen, sondern auch ein Bruchsaler Dekogeschäft viele Faschingskostüme und weitere närrische Artikel zur Verfügung.

Es wird getauscht und verkauft

Jede und jeder, der einen Faschingsartikel anzubieten hatte, konnte diesen vor Ort entweder zum Tausch oder für kleines Geld zum Verkauf anbieten. „Das Angebot wird sehr rege genutzt“, freute sich Jutta Walde über viele Faschingsfreunde, die nach Herzenslust schauen, probieren, handeln und feilschen konnten.

Unter den vielen Interessierten war Nicole Reineck aus Karlsdorf-Neuthard. Sie hatte unter anderem schöne Kostüme mitgebracht, die sie als Aktive beim Harmonika-Club Karlsdorf-Neuthard (HCN) an dessen Prunksitzungen getragen hatte.

Viel zu schade zum Wegwerfen. Nicole Reineck

Harmonika-Club Karlsdorf-Neuthard

Gerade das HCN-Showballett habe immer wieder besondere und sehr ansprechende Kostüme, die man zu Hause aus Platzgründen ab und zu aussortieren müsse, meint Reineck und zeigt auf ein bunt glitzerndes Charleston-Kleid. „Viel zu schade zum Wegwerfen“, findet sie. Die Faschingsbörse in der Bibliothek sei eine tolle Gelegenheit, solchen Sachen ein zweites Leben zu geben.

In der Tat sieht man viele glückliche Gesichter an diesem Morgen. Zu diesen zählt auch Para Szücs, die für sich und ihre Lieben noch das eine oder andere schöne Teil für die tollen Tage sucht. Sie findet die Atmosphäre sehr entspannt und angenehm: „Hier stöbert man wirklich gerne“, meint sie, und genießt gleich noch die „Wunderbar“, eine Getränkestation mit gemütlicher Lounge-Ecke.

Kinder und Erwachsene finden eine bunte Mischung an Kostümen, von Klassikern wie Clown bis hin zu Fantasy. Auch diverse Faschingsdevotionalien sind im Angebot und finden ebenfalls schnell ihre Abnehmer.

Die Bibliothek legt großen Wert auf Nachhaltigkeit Jutta Walde

Bibliotheksleiterin

„Die Bibliothek legt großen Wert auf Nachhaltigkeit“, erläutert Jutta Walde. So sei schon seit vielen Jahren ein Bücherflohmarkt in den Sommerferien etabliert. Die Ausleihbar, eine Reparierbar sowie Flohmärkte und Ausleih-Aktionen zu verschiedenen Themen seien weitere Bausteine des Angebots. Damit wolle man neue Wege gehen und als Austausch- und Begegnungsplattform Menschen miteinander verbinden, hieß es.

Gekürt wurden am Samstag von der Bibliothek auch die sogennanten Ausleihsieger des vergangenen Jahres. Also die Nutzer mit den meisten Ausleihen von Medien. Erster wurde Familie von Olnhausen mit geradezu sagenhaften 3.943 Ausleihen, bei den Kindern Cihan Cici mit 1.183 Ausleihen und in der Kategorie Erwachsene Peter Kühni, der auf 300 Mediennutzungen kam.