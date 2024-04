Millionenschaden nach Brand „Im Ochsenstall“ in Karlsdorf-Neuthard

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Großbrand in einem Verwaltungsgebäude, das zu der Eventhalle „Im Ochsenstall“ in Karlsdorf-Neuthard, gehört.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen in einer Schnellmeldung informiert, gerät gegen 0.35 Uhr ein Verwaltungsgebäude des ehemaligen A5 in Karlsdorf Neuthard, das heute „Im Ochsenstall“ heißt, in Brand.

Brandursachen noch unklar

Die Brandursache sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen wurden laut einem Sprecher der Polizei nicht verletzt. Jedoch belaufe sich der Sachschaden auf etwa eine Million, so ein Sprecher auf Nachfrage dieser Redaktion.

Rund 140 Feuerwehrleute waren vor Ort, um den Großbrand zu löschen.