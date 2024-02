Zuletzt hatte in Oberöwisheim ein radikaler Heckenschnitt die Bürger empört. Grundsätzlich ist es jedoch nicht unsinnig, Hecken ab und zu, das heißt etwa alle 15 bis 20 Jahre, auf den Stock zu setzen und dabei auch große Bäume zu entfernen, sagt der Bruchsaler Naturschützer Michael Hassler.

Er ist Vorsitzender der Agnus Bruchsal (Arbeitsgemeinschaft Natur und Umweltschutz) und kennt sich in allen Naturschutzthemen aus. Hassler hat wissenschaftliche Veröffentlichungen zur heimischen Naturkunde sowie Standardwerke zur Flora und Fauna von Deutschland verfasst. Im Interview gibt er Tipps zur richtigen Heckenpflege.

Warum gab es nach Ihrer Einschätzung bei der Heckenpflege in Oberöwisheim einen solchen Aufschrei?

Was ist das Ziel einer Heckenpflege?

Was muss man beim Heckenschnitt sonst noch beachten?

Wie beurteilen Sie die weitverbreitete Pflegeform des Mulchens? Grünschnitt einfach an Ort und Stelle liegenzulassen?

Mulchen ist sehr schädlich, denn dadurch reichern sich Nährstoffe stark an. Unerwünschte, schnell wachsende Arten wie Hasel oder Brennnessel überwuchern die eigentlich gewünschten Dornsträucher.

Was ist die Alternative?

Schnittgut sollte abgefahren werden. Auch und gerade an Straßenrainen. Wir fordern als Naturschützer immer wieder von den Kommunen, dass nicht gemulcht, sondern gemäht und das Mahdgut abtransportiert wird.

Stärkere Laubbäume und Büsche an den Straßenrändern sind ja häufig zu sehen. Was macht man mit denen?

Laubbäume und größere Büsche sollten, wenn möglich, entfernt und durch traditionelle Obstbäume, zum Beispiel Birnen und Kirschen, ersetzt werden, von denen wir in den vergangenen Jahre viel zu viele verloren haben.

Was empfiehlt der Naturschützer für Hecken, wie sie in Schrebergärten oder in Hausgärten als Begrenzungen und Sichtschutz üblich sind?