Drei Tote bei Brand in Einfamilienhaus in Kraichtal-Unteröwisheim

Bei einem Brand in Kraichtal-Unteröwisheim sind am Dienstag offenbar drei Personen getötet worden, ein Kind wird noch vermisst.

Am Dienstagmittag ist in Kraichtal-Unteröwisheim ein Feuer in einem Haus in der Eisenbahnstraße ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, sind dabei drei Menschen ums Leben gekommen: Zwei Kinder und eine Frau, ein weiteres Kind wird noch vermisst. Zu den Verwandtschaftsverhältnissen konnte die Polizei in einer ersten Pressekonferenz keine Angaben machen. Die Kripo ist vor Ort und untersucht den Brandort.

Der Brand war gegen 13 Uhr zunächst als normaler Zimmerbrand gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute zeigte sich jedoch, dass der Dachstuhl bereits brannte. Das alte, eineinhalbstöckige Haus befindet sich in einem Hinterhof. Alle Abteilungen der Kraichtaler Feuerwehr wurden alarmiert, zudem Kräfte aus Oberderdingen und Bad Schönborn, die mit Drehleitern zum Einsatzort eilten. Das Feuer hatte offensichtlich rasend schnell um sich gegriffen. Das Dach des Einfamilienhauses in der Nähe des Bahnhofs in Unteröwisheim ist dabei in großen Teilen ausgebrannt.

Nach ersten Angaben der Polizei wurde zudem ein Mann mit schweren Brandverletzungen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Er hatte wohl versucht, das Feuer zu löschen. Wie es zu dem Brand kam, ist weiterhin nicht bekannt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Die Feuerwehren aus Kraichtal, Bad Schönborn und Oberderdingen waren vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Anwohner wurden unterdessen wegen des Brandrauches gebeten, sich nicht im Freien aufzuhalten und Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Rund 100 Feuerwehrkräfte waren letztendlich im Einsatz, dazu 25 Kräfte des DRK, Notärzte und drei Rettungshubschrauber. Am Nachmittag kreiste auch ein Hubschrauber der Polizei über dem Haus, um von oben Bilder vom Brandort zu machen.