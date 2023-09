Einsamkeit muss in Kronau nicht sein - das hat sich die Generationeninitiative Kronau (GIK) zum Ziel gesetzt. Besonders ältere Menschen und Neubürger sollen durch verschiedene gemeinsame Aktivitäten an die Gesellschaft angebunden werden.

Schirmherr Bürgermeister Frank Burkard schätzt sich glücklich, dass er bei anfragen einsamer Menschen auf das Angebot der 2016 gegründeten GIK verweisen kann, die im Rathaus von Sandra Kost unterstützt wird.

Die Gruppe ehrenamtlich tätiger Aktiven unter der Leitung ihres Sprechers Benno Homann, sehen das Angebot von grundlegender Bedeutung für die weitere sozial-kulturelle Entwicklung des Ortes. „Die Dorfgemeinschaft verändert sich durch den demografischen Wandel, die Digitalisierung und häufig beruflich bedingte Mobilität“, so Homann.

Radfahren, Kochen oder Yoga stehen zur Auswahl

Nach dem Ende des Projekts „Soziales Quartiersmanagement“ im letzten Jahr, wollte er die dort entwickelten Konzepte und Angebote weiterführen und ausbauen. Regelmäßig gibt es nun mittwochs meist kostenlose Veranstaltungen im BürgerTreff (Katholisches Pfarrhaus) und gemeinsame Aktivitäten, wie Radfahren, Spazierengehen, Handarbeit, Yoga oder Kochen. Geplant ist ein Ausbau des Angebots auch für jüngere Menschen und für generationenübergreifende Aktivitäten, wie „Leihgroßeltern“ oder „Jung hilft Alt beim Handy“.

Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden

Als eine Plattform für die Weiterentwicklung sieht er die Teilnahme am „Europäischen Filmfestival der Generationen“ bei dem in diesem Jahr Filme zu Leihgroßeltern und Vermittlung digitaler Fähigkeiten an Senioren am 15. und 16. Oktober aufgeführt werden und die anschließende Diskussion mit Experten.

Weiterhin ist Homann in der Arbeitsgruppe des Landkreises „Soziales Quartiersmanagement“ tätig und strebt bei der Weiterentwicklung eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, insbesondere Bad Schönborn an.

Am 13. September um 18 Uhr findet ein Vortrag des Notars André Resch zum Thema: Richtig vorsorgen mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung statt.