Was macht eigentlich Natia Todua?

Bruchsaler Star von „Voice of Germany“: „Meine Stimme lässt mir keine Ruhe“

2017 war die Georgierin Natia Todua „The Voice of Germany”, hatte die siebte Staffel der Casting-Show gewonnen. Damals lebte sie bei ihren deutsch-georgischen Gasteltern in Bruchsal. Im Interview spricht die 27-Jährige darüber, was sich seitdem für sie verändert hat.