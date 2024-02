Gift im Boden

PFAS in Oberhausen-Rheinhausen: Ursache bleibt ungeklärt

In den Böden im geplanten Neubaugebiet Erlengewann-Viehtriebgewann in Oberhausen-Rheinhausen mit 140 Wohneinheiten wurden Umweltgifte nachgewiesen: Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS). Die Folgekosten für die Gemeinde sind hoch, ein Verursacher ist nicht zu benennen.