Aus Sicht von Henning Fritz ist die Atmosphäre entscheidend

Die deutsche Mannschaft hatte und hat immer das Potenzial, große Nationen zu ärgern. Gefehlt hat oft die Konstanz in der Leistung. Sie spielen punktuell gut und brechen dann aber wieder ein. Da fehlt es einfach an der Kontinuität. Auch hat sich nicht die „erste Sieben“ herauskristallisiert, dieser Stamm an Spielern, die eine klare Rolle haben und sich nicht erst während des Turniers beweisen müssen. Die letzte erfolgreiche deutsche Mannschaft war die von 2016 bei der EM. Da sind alle über sich hinausgewachsen. Und das ist das klassische Erfolgsmerkmal. Dabei gibt der Trainer das Vertrauen in die Spieler, aber sie selbst müssen für die Atmosphäre sorgen, die leistungsfördernd, die beflügelnd ist. Es geht darum, die Qualität, die da ist, zu bündeln und mit Leidenschaft und Emotion zu versehen. Und dieses eine Ziel zu verfolgen, nämlich Weltmeister zu werden.