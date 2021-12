Rund 500.000 Euro Schaden hat ein Brand am Silvestermorgen in Östringen verursacht. Das Feuer war im Technikraum einer Gaststätte ausgebrochen. Stundenlang war die Feuerwehr im Einsatz.

Ein Brand in einem Restaurant in Östringen hat am frühen Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 4.15 Uhr aufgrund einer „starken Rauchentwicklung“ im hinteren Teil des Gebäudes an der Franz-Gurk-Straße alarmiert.

Der Brand war demnach in einem Technikraum der Gaststätte aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Das Feuer breitete sich über den Gastraum in eine abgehängte Zwischendecke bis teilweise ins Dach aus. Die Rauchwolke war weithin zu sehen. Mithilfe einer Drehleiter konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Um auch Glutnester löschen zu können, mussten danach Teile des Dachs abgedeckt werden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Gebäude ist nach Angaben der Feuerwehr zur Zeit nicht mehr nutzbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 500.000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Östringen war mit allen vier Abteilungen vor Ort, auch die Feuerwehr aus Bad Schönborn war im Einsatz, daneben der Rettungsdient und die Polizei. Insgesamt waren laut Feuerwehr knapp 100 Kräfte vor Ort.