Den Geldautomaten in Huttenheim soll es weiterhin geben

Kommt wieder ein Geldautomat der Sparkasse in Huttenheim? Eine Lösung ist in Sicht, doch sie dauert. Die Bank macht indes Hoffnung.

Lösunf ist in Sicht

Unbekannte Täter haben im Dezember den Geldautomaten der Sparkassenfiliale in der Rheinstraße in Huttenheim gesprengt. Seitdem gibt es für die Sparkassenkunden in dem Philippsburger Stadtteil keine Möglichkeit mehr, dort Bargeld abzuheben. Gerade für viele ältere Huttenheimer Bürgerinnen und Bürger ist dies ein ärgerlicher Zustand.

„Es tut sich nichts“, meint Dieter Götz. Niemand konnte ihm verbindlich sagen, wie es weitergeht. Um eine Klärung herbeizuführen, wandte er sich an die Redaktion und griff auf das BNN-Angebot „I hätt do mol a Frog“ zurück.

Derzeit müssen sich die Huttenheimer Sparkassenkundinnen und -kunden mit einem Contianer-Provisorium der Raiffeisenbank begnügen. Im Zuge des Neubaus eines Wohn- und Geschäftshauses dort in der Rheinstraße, wo früher die Raiffeisenbank und eine Metzgerei ansässig waren, wird eine Ladeneinheit neu gebaut. Darin soll auch ein Geldautomat unterkommen.

Aber das dauert noch. Und wer jetzt als Sparkassenkunde ersatzweise am Raiffeisenautomaten Geld holt, muss eine Gebühr bezahlen. „Das ist nicht in Ordnung“, heißt es in der Bevölkerung. Götz sieht das genauso. „Wir brauchen dringend eine gute, tragbare und dauerhafte Lösung, vor allem für unsere betagten und behinderten Mitbürger.“

Eine Abhebung bei der Raiffeisenbank kostet Huttenheimer Sparkassenkunden 3,50 Euro

Früher gab es eine Filiale der Sparkasse, die vor geraumer Zeit geschlossen wurde. Ein Geldautomat blieb. Notgedrungen nehmen die Huttenheimerinnen und Huttenheimer das Provisorium der Raiffeisenbank in Anspruch, doch für eine Abhebung müssen sie 3,50 Euro bezahlen.

„Das ist seit 2011 unser Preis für EC-Inhaber anderer Banken – wie überall üblich. Bei manchen Kreditinstituten fallen mitunter fünf Euro an“, lautet der Hinweis von Jürgen Ratzel, Vorstand bei der Raiffeisenbank Dettenheim.

Hilfe verspricht Mareike Marschall, Referentin für Strategie und Kommunikation bei der Sparkasse Karlsruhe, und teilt mit: „Grundsätzlich möchte die Sparkasse Karlsruhe den SB-Standort in Huttenheim wieder in Betrieb nehmen, sofern der Vermieter des Standortes einer Verlängerung des Mietvertrages zustimmt. Nach Abschluss eines neuen Mietvertrages kann es bis zur Wiedereröffnung, aufgrund der Lieferzeit für Geldautomaten, schätzungsweise bis zu sechs Monate dauern.“

Informationen sind auf der Webseite nicht mehr zu finden

Das ist auch der Kenntnisstand von Ortsvorsteher Markus Heil. Also ist weiterhin Warten, Bangen und Hoffen angesagt. Auf der Homepage der Sparkasse Karlsruhe ist unter „Geldautomat SB-Filiale Huttenheim“ nichts mehr zu finden: „Der Inhalt kann nicht angezeigt werden“, heißt es.

Laut Gemeinderatsbeschluss soll neben dem ehemaligen Rathaus ein Geschäftsgebäude auf rund 100 Quadratmetern entstehen. Die Arbeiten sind im Gange. Hier will dann auch die Raiffeisenbank mit einem Geldautomaten, einem Beratungszimmer und einer kleinen Toilette unterkommen, informiert Ratzel.