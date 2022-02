Internationales Radrennen am 27. März

Der 27. März ist im Veranstaltungskalender der Stadt Bruchsal dick angestrichen. An dem Sonntag findet mit Start und Ziel bei der Turnhalle des TV Obergrombach ein Radrennen der Herren- und Junioren-Bundesliga statt. Neben den deutschen Elitefahrern werden zum Saisonauftakt auch internationale Radsportler das Bruchsaler Straßenrennen als Leistungstest nutzen. Erwartet werden bis zu 400 Fahrer, wobei auch Rennen für die männlichen und weiblichen Schülerklassen ab elf Jahre angeboten werden.

Die Fahrer der Männer-Bundesliga werden um 9 Uhr auf die zwölf Kilometer lange Rundstrecke in Richtung Helmsheim, zum Golfplatz und über den Truppenübungsplatz geschickt. Diese Strecke muss zwölfmal gefahren werden. Startschuss der Junioren-Bundesliga ist um 13.30 Uhr. Die bis 18-jährigen Nachwuchstalente haben die Strecke neunmal zu bewältigen.

Bei einer von Pressesprecherin Ina Rau moderierten Pressekonferenz erhielt die Stadt Bruchsal von allen Beteiligten großes Lob. Wegen ihrer Quarantäne mussten Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) und Günter Schabel, Vizepräsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), online zugeschaltet werden.

Bruchsal steht für weitere Radsport-Events bereit

Die Rathaus-Chefin betonte, dass Bruchsal den Radsport für sich entdeckt habe und für weitere Veranstaltungen bereitstehe. Dabei lobte sie den ehrenamtlichen Einsatz des Radsportteams (RST) Kraichgau mit Klaus Mohr an der Spitze.

Spätestens seit den Deutschen Juniorenmeisterschaften 2020 zähle die Bruchsaler Rundstrecke zu den technisch anspruchsvollsten in Deutschland, wie es hieß.

Dies bestätigte auch BDR-Vize Günter Schabel, der zudem die Bedingungen und Unterstützung durch die Stadt, die Vereine und die Bundeswehr lobte. „Die besten Elite-Radsportler aus ganz Deutschland freuen sich auf das Rennen in Bruchsal“, sagte der aus Frankfurt zugeschaltete Vizepräsident Leistungssport.

Die besten Elite-Radsportler aus ganz Deutschland freuen sich auf das Rennen in Bruchsal. Günter Schabel, BDR-Vizepräsident

„Von einem Rennen vor der Haustür“, sprach Michael Holzwarth. Der Vizepräsident Rennsport beim Badischen Radsportverband bestätigte darüber hinaus, dass bei den Junioren jeweils acht Talente aus Baden und acht aus Württemberg am Start sein werden.

Schäferhundeverein verlegt wegen Radrennen eigene Veranstaltung

„Das Radsportteam Kraichgau hat etwa 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz und wird vom Radtreff Rhein-Neckar unterstützt“, sagte Vorsitzender Klaus Mohr. Dabei freute er sich, dass Zuschauer zugelassen sind und eine Bewirtung angeboten werden darf. Eine große Unterstützung findet der Verein bei Markus Gramlich, Abteilungsleiter Sport bei der Stadt Bruchsal. Der Sportchef dankte dem Verein Deutsche Schäferhunde, der wegen des Rennens eine eigene Veranstaltung verlegt hat.

Für ein sportliches Glanzlicht sorgte im Bruchsaler Rathaus Christian Henn, Bronzemedaillengewinner 1988 bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul, der den steilen Weg zum Profi-Radfahrer beschrieb. Am 27. März dürften auch in Bruchsal zukünftige Profi-Radrennfahrer zu bewundern sein.