Studenten im Lockdown: In der Jogginghose geht’s zur digitalen Vorlesung

Jogginghose statt Jeans, Schreibtischstuhl statt Hörsaal-Bank: So sieht für Jannik Rößler der Studienalltag im dritten Pandemie-Semester aus. „Inzwischen ist das Homeoffice zur Routine geworden“, sagt der Lehramtsstudent, der an der Universität Mannheim lernt. Den Campus hat der 22-Jährige, der in Philippsburg wohnt, seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr gesehen – zuletzt, um seine Bachelorarbeit abzugeben.

„Selbst das lief kontaktlos über den Briefkasten“, sagt er und wirkt resigniert. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, meinen ersten Abschluss ordentlich feiern zu können – immerhin habe ich über drei Jahre darauf hingearbeitet.“

Sein Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs brachte ihm schließlich der Briefträger – und obwohl die Note für Rößler Anlass zur Freude gab, findet er im Rückblick: „Es war der frustrierensste Moment in meinem bisherigen Studium. Mir wurde zum ersten Mal bewusst, was unsere Generation gerade verpasst. Junge Leute brauchen aktuell richtig viel Durchhaltevermögen.“