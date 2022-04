20.000 Euro Schaden: Lager in Kirrlacher Einkaufsmarkt brennt

Im Lagerraum eines Einkaufsmarktes in Kirrlach hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Wegen des starken Rauches mussten rund 40 Personen evakuiert werden.

In einer Papierpresse in einem Nebenraum eines Einkaufsmarktes in Kirrlach hat es am Dienstagmorgen gebrannt.

Laut Angaben der Polizei geriet der Lagerraum des Marktes in der Bruchsaler Straße gegen 9.30 Uhr in Brand.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die knapp 40 Kunden und Mitarbeiter das Gebäude verlassen.

Dank der alarmierten Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde.

Das Gebäude blieb unversehrt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.